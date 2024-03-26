بأسعار مميزة.. فتح حجز وحدات سكنية جديدة من صندوق التنمية الحضرية

طرح صندوق التنمية الحضرية، وحدات سكنية جديدة بسعر ثابت ومميز لكل من يتعاقد على حجز وحدة سكنية، خلال شهر رمضان المبارك في محافظات القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، والمنيا.

تسليم وحدات سكنية خلال الفترة الحالية

وأوضح الصندوق، أن كل المتعاقدين على وحدات سكنية في مشاريع صندوق التنمية الحضرية، سيتم تسليمهم الوحدات خلال الفترة الحالية.

خط ساخن لحجز الوحدات السكنية

وأتاح صندوق التنمية الحضرية، خط ساخن رقم 15444 للتواصل بشأن حجز الوحدات السكنية الجديدة، منوهًا إلى أن حجز وحدات صندوق التنمية الحضرية ستكون للعملاء مسددي دفعة جدية الحجز.

ونضح المواطنين الراغبين في الحصول على شقق سكنية، باغتنام الفرصة للسكن في قلب المُدن الحيوية، مؤكدًا إمكانية تحقيق حلم امتلاك شقة سكنية.