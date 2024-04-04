«التنمية الحضرية» يطرح وحدات سكنية جاهزة على الاستلام.. تقسيط وبدون فوائد

أعلن المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، إيهاب حنفي، طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب «سوبر لوكس»، مُضيفا أن الصندوق يعمل على تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية، والوحدات السكنية جاهزة للاستلام الفوري.

الوحدة السكنية بـ900 ألف جنيه ونظام التقسيط بدون فوائد

وأضاف حنفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الصندوق سيطرح المرحلة الثانية من مشروع «الخيالة» خلال أيام، مُعلنًا أن أسعار الوحدات السكنية ستبدأ من 900 ألف جنيه، مع إمكانية التقسيط على 5 سنوات بدون فوائد، بشرط دفع مقدم حجز 15% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، موضحًا أن مساحات الوحدات السكنية في مشروع الخيالة تبدأ من 78 متر للوحدة السكنية.

وأكد حنفي أن مشروعات الصندوق والوحدات السكنية التي يطرحها لاقت إقبالا شديدًا من المواطنين، ما دفع الصندوق لإغلاق حجز المرحلة الأولى قبل ميعادها، وقرر الصندوق فتح المرحلة الثانية لحجز وحدات مشروع الخيالة؛ تلبيةً لرغبات المواطنين، مُشيرًا إلى أنه بإمكانهم حجز الوحدات السكنية عبر الخط الساخن للصندوق 15444، أو عبر الذهاب لمقرات المشروعات.