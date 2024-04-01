انخفاض أسعار العملات اليوم في مصر.. «الدولار بكام؟»

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 1-4-2024، تراجعاً، مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية خلال بداية التعاملات اليوم، أهمها هبوط سعر الدولار واليورو والريال السعودي، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار العملات اليوم في عدد من البنوك، وفقاً لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم في مصر

- سعر الدولار في بنك مصر 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

- سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 59.44 جنيه للشراء، و59.75 جنيه للبيع

- سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي 59.52 جنيه للشراء، و59.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.57 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع

- سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

- سجل سعر اليورو في بنك مصر 50.83 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع

- سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 50.83 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.87 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 12.86 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع.