5 حالات لإلغاء تخصيص أراضي وزارة الإسكان

حددت هيئة المجتمعات العمرانية، حالات وقواعد إلغاء التخصيص للأراضي التي طرحتها وزارة الإسكان، مع بداية شهر أبريل الجاري لبناء المسكن الملائم لكل المصريين لعدة شرائح هي «المتوسط، الاجتماعي المتميز، الأكثر تميزًا» في العديد من المدن الجديدة.

حالات إلغاء تخصيص أراضي الإسكان

وترصد «الوطن» خلال النقاط التالية الإجراءات التي تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية لإلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض وفقًا للمعموبل به في اللائحة العقارية.

- في حالة مخالفة شروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

- بناء على طلب الطرف الثاني «المتقدم للحجز».

مقدم الحجز من إجمالي ثمن الأرض

- عدم استكمال سداد مقدم الحجز من إجمالي ثمن الأرض بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و0.5 % مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

- إذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد، فإن ذلك يعد تنازلًا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو إخطار أو استصدار حكم قضائي.

- عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء.