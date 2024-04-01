خطوات حجز أراضي الإسكان المتميز في 5 مدن جديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن خطوات حجز أراضي الإسكان المتميز لـ826 قطعة أرض في برج العرب الجديدة والفشن الجديدة وأخميم الجديدة وناصر الجديدة وملوي الجديدة، موضحة أنّ التقديم بدأ اعتبارا من اليوم ويستمر حتى 30 مايو المقبل.

خطوات حجز أراضي الإسكان المتميز

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، خطوات حجز أراضي الإسكان المتميز كما يلي.

- الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم.

- الاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها.

- الضغط على المشروع المراد الحجز به.

- كتابة الرقم القومي والاسم.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

- إدخال محافظة محل الإقامة والعنوان الحالي.

- الحالة الاجتماعية وبيانات المتقدم.

- تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي.

- إنشاء كلمة مرور وتأكيدها وكود التحقيق وتأكيده.

- الضعط على تسجيل حساب.

- سيتم إرسالة رسالة على البريد الإلكتروني لتأكيد نجاح التسجيل ويحتوي على رابط يجب الضغط عليهع لتفعيل الحساب.

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على النظام.

- يوجد في أعلى الصفحة الرئيسية رابط لاستكمال بيانات التسجيل.

- اختيار المدينة المراد حجز قطعة أرض بها.

ويحتوي جدول الأراضي على بيانات أساسية وهي:

* المنطقة

* رقم قطعة الأرض

* المساحة

* سعر المتر الأساسي بالجنيه

* نسبة التميز

* سعر المتر شامل التميز

* السعر الإجمالي لقطعة الأرض

* قيمة جدية الحجز

- اختيار قطعة الأرض المراد الحجز بها والضغط على كلمة حجز مبدئي

- إرفاق استمارة الحجز والضغط على تقديم طلب حجز جديد

- إرفاق إقرار بسلامة جميع البيانات

- سداد المصروفات وجدية الحجز