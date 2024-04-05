أحداث درامية، ومشاهد تاريخية عديدة شهدتها الحلقات الماضية من مسلسل مليحة، توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان قيام دولته المزعومة عام 1948 ليبدأ بعدها سلسال من إراقة دماء الأبرياء وتهجير الفلسطينيين عن بلادهم، والعمل على إزالة دولة فلسطين لتحل محلها إسرائيل، ونقدم لكم عبر السطور التالية مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11.

مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11

وعن مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11 فهي تأتي عبر قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، وتأتي مواعيد العرض على النحو التالي:

- تعرض الحلقة 11 على قناة CBC في تمام الساعة 6:5 مساء، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- تأتي الحلقة الحادية عشرة على قناة الحياة، في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- وعلى قناة أون فتكون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مساء.