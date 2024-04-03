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دراما المتحدة

محمد مهنا لـ«مملكة الدراويش»: التصوف موجود في كل الأديان

كتب:

منار مجدي
04:50 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
الدكتور محمد مهنا

الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن التصوف موجود في كل الأديان السماوية وغير السماوية ويوجد مسيحي متصوف وبوذي متصوف.

المكاشفة ليست دليلا إلا لصاحبها فقط

وأضاف «مهنا»، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج «مملكة الدراويش»، المذاع على قناة «الحياة»، أن المكاشفة ليست دليلا إلا لصاحبها فقط أو من يتبعه بشرط أن تكون موافقة لأحكام الشرع الظاهرة، موضحا أن كل مكاشفة لا تخالف حكما شرعيا أو عرفيا تصبح متفقة مع الشريعة.

لا تصوف دون التزام بالقرآن الكريم

وأكد أستاذ الشريعة والقانون، أنه لا تصوف دون التزام بالقرآن الكريم والسنة النبوية وما دون ذلك لا شأن للصوفية به ولا نعرفه ولا علاقة له بالتصوف.

وقدم الدكتور محمد مهنا، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على برنامج مملكة الدراويش.

 

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بقلم منار مجدي