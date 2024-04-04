باحثة سياسية: دور مصر حيوي لحل أزمة غزة وحشد الدعم الإقليمي والدولي

قالت الكاتبة والباحثة السياسية، الدكتورة تمارا حداد، إن المساعدات المصرية كانت أكثر وضوحا في سياقات دخولها إلى منطقة معبر رفح، موضحة أن دور مصر حيوي على كل الاتجاهات لحل الأزمة وحشد الدعم الإقليمي والدولي.

وأضافت «حداد»، عبر تطبيق «skype»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر كانت المساعدة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وحافظت على وصول حياة المواطن الفلسطيني للحد الأدنى من العيش الكريم.

وتابعت أن المساعدات التي قدمتها مصر أدت إلى نتائج إيجابية فمصر هي التي قدمت أغلب المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن مصر قدمت 87% من المساعدات لقطاع غزة، وهذا يمثل رقما كبيرا جدا مقارنة بالدول الأخرى، بالرغم من أن بعض الدول تستطيع أن تقدم الدعم أكثر من ذلك، موضحة أن بعض الدول تمتلك صندوق استثماري يعتبر من أكثر الصناديق السيادية المتواجدة في دول العالم، لكن الواقع يقول إن مساعداتهم شحيحة بالمقارنة بما قدمته مصر من مساعدات.