حدد قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 لمحافظة المنيا، إيذانًا بصيام اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل، إذ يتراجع بمقدار دقيقة عن اليوم الذي سبقه.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، الموافق السادس والعشرين من شهر رمضان، سيحين في تمام الساعة 4:16 صباحاً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان 1445 هجرية باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا ومنها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، إذ يحين وقت الإفطار في تمام الساعة 6:17 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و21 دقيقة.

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم، وهي كالتالي:

الظهر: 12:0 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:17 مساءً.

العشاء: 7:35 مساءً.