أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة لليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا الموافق الجمعة 5 أبريل 2024، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلاة في مواقيتها تقربا إلي الله من خلال الفروض والسنن، إيماناً منهم بأهمية هذه العبادة وأثرها على النفس، خلال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:16 صباحاً.

الشروق: 5:42 صباحاً.

الظهر: 12:0 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:17 مساءً

العشاء: 7:35 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 من شهر رمضان 14 ساعة و 21 دقيقة، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم.

وتُعدّ معرفة مواقيت الصلاة من أهم الأمور التي يحرص عليها أهالي المنيا، لأداء الصلوات في مواعيدها، والتقرب إلى الله بالعبادة والدعاء في هذا الشهر الفضيل.