عمرو الليثي يمنح عمال المركز التكنولوجي بشبين القناطر جوائز مالية

فاجأ الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، العمال العاملين في المركز والمجلس التكنولوجي، لشبين القناطر في محافظة القليبوبية.

العاملون بمركز التكنولوجي في شبين القناطر

وخلال لقاء الإعلامي عمرو الليثي، مع العاملين في المركز والمجلس التكنولوجي، لشبين القناطر في محافظة القليبوبية، تعرف عليهم، وعلى وظيفة كل منهم، عرف منهم ما هي الخدمات التي يقدمها المركز وهي ترخيص البناء والطرق والنظافة.

مكافأة عمرو الليثي للعمال

وطرح على العاملين سؤالا: «من الذي شاط ضربة الجزاء في مباراة مصر ونيوزلندا؟»، فأجاب شخص من هؤلاء العاملين، مصطفى محمد وحصل على جائزة 1000 جنيه.

وطرح سؤالا آخر: «نتيجة مباراة مصر ونيوزلندا؟»، فأجاب أحد العمال: واحد - صفر لمصر، فكافأه الليثي بمبلغ 1000 جنيه.