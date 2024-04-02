عمرو الليثي يزور العاملين في مشروع رصف طريق سندبسط بالغربية

زار الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة الناس، مشروع أعمال رصف طريق سندبسط في مركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن زياراته ولقاءاته مع العمال في المشروعات القومية بمحافظات الجمهورية.

سرعة تقديم الخدمات للمواطنين

وأوضح أن هذا المشروع سيكون له مردود كبير على المواطنين ويساعد في سرعة تقديم الخدمات، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يسهل وصول الأهالي إلى المجمعات الخدمية والزراعية والحكومية ومركز طب الأسرة ومركز التأهيل بالقرية، مشددًا على أن هذا المشروع مهم ويسهل على المواطنين كافة أمورهم.

وخلال الزيارة، التقى «الليثي» بعدد من الأهالي في الشارع قبل الوصول للمشروع، ليؤكدون له أهمية هذا المشروع بالنسبة لهم، وهذا المشروع مهم جدًا بالنسبة لهم وسيكون بمثابة الرئة للإسراع في تنفيذ أعمالهم.

برنامج واحد من الناس

ويعد برنامج «واحد من الناس» من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، ويُذاع يوميًا طوال شهر رمضان، ويسلط الضوء على استمرار الأعمال في عدد من المشروعات القومية.