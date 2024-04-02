عمرو الليثي يمنح عمال مشروع رصف طريق سندبسط جوائز مالية

التقى الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديم برنامج «واحد من الناس»، عددًا من عمال مشروع رصف طريق سندبسط بمركز زفتى محافظة الغربية، وأوضح أحد المهندسين أن المشروع بطول 3.8 كيلو متر، بتكلفة 21 مليون جنيه.

عمال مشروع رصف طريق سندبسط

وخلال الزيارة، تعرف الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على وظيفة كل فرد عامل بهذا المشروع، ومحل إقامتهم، كما أنه طالب بعضهم بتوجيه رسالة لأسرتهم في شهر رمضان.

ومنح الإعلامي عمرو الليثي، عددًا من المكافآت والجوائز المالية للعمال المشاركين في مشروع أعمال رصف طريق سندبسط بمركز زفتى محافظة الغربية، وقدم عددا من الأسئلة للعمال «فوازير»، وكان السؤال الأول «متى بدأت بطولة الدوري المصري؟»، وجاء السؤال الثاني: «من هو أول فريق فاز ببطولة الدوري المصري؟».

ويعد برنامج «واحد من الناس»، من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، ويُذاع يوميًا طوال شهر رمضان، ويسلط الضوء على استمرار الأعمال في عدد من المشروعات القومية.