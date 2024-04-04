لو مش عايزة تشتريه جاهز.. أسرع طريقة لعمل السابليه في المنزل

السابليه من حلويات العيد التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وتحرص عديد من السيدات على تحضيرها، نظرا لمذاقها اللذيذ، لكنهم ربما قد لا يوفقون في جعله بجودة محلات الحلوى، لذا نقدم طريقة تحضيره في المنزل بـ«تركات» المحلات.

طريقة عمل السابليه في المنزل

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها تحضير السابليه في المنزل مثل الجاهز، نستعرضها على خطى الشيف ساندرا في برنامجها «بهارات» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة»:

المقادير:

3 أكواب دقيق.

1 ملعقة كبيرة نشا.

كوب وربع سكر بودرة.

½ كوب دقيق إضافي.

¾ كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة كاملة.

فانيليا.

رشة ملح.

1 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

قهوة سريعة الذوبان.

الحشو:

مربى فراولة.

مربى مشمش.

شوكولاتة فرد.

صوص كراميل.

شوكولاتة غامقة مذابة.

شوكولاتة بيضاء مذابة.

خطوات تحضير السابليه

في البداية يتم خلط الزبدة مع السكر والبيض حتى يصبح القوام كريمي.

إضافة الدقيق تدريجيا على السمنة والسكر، ونقلب جيدا حتى يتشكل عجين.

تفرد العجينة من بين ورقتين وتشكل باستخدام قطاعة.

ترص العجينة في صاج فرن.

توضح العجينة في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.

يزين وجه السابليه بالشوكولاتة والمربي.

طريقة أخرى لعمل السابليه

المقادير:

كوب زبدة.

ألوان جليتر حسب الرغبة.

سكر بودرة.

سكر بودرة منخول.

كاكاو خام حسب الرغبة.

شيكولاتة مذابة.

صفار بيض.

فانيليا.

رشة ملح.

دقيق.

نشا.

خطوات التحضير: