بعد عطل واتساب.. 3 طرق لاستعادة الرسائل والصور المحذوفة

بعد العطل العالمي الذي ضرب تطبيق الدردشات الشهير واتساب، وفقدان المستخدمون الاتصال تمامًا، اضطر البعض لتخفيف البيانات من الهاتف، التي تتضمن الرسائل والصور والفيديوهات الموجودة عبر التطبيق، وحذفها لإتاحة مزيد من المساحة لمواصلة التطبيق عمله، قبل أن يتفاجأوا بأن ما حدث عطلا عالميا، فكيف يمكن استرجاع الرسائل المحذوفة من واتساب؟

هناك عدة طرق من أجل استعادة رسائل واتساب المحذوفة، لعل أبرزها من خلال النسخ الاحتياطي، بحسب موقع «ذا فيرج» المختص في التكنولوجيا.

كيفية استعادة محادثات واتساب المحذوفة

يمكن لتطبيق واتساب الاحتفاظ بعدد 40 ألف رسالة، مع إمكانية استرجاعها مرة أخرى بعد حذف التطبيق والتسجيل فيه مرة أخرى، عن طريق إرسال المحادثات بشكل مباشر إلى عنوان البريد الإلكتروني.

طرق استرجاع الرسائل المحذوفة

يمكن استرجاع النسخة الاحتياطية التي قام التطبيق بالاحتفاظ بها من خلال الخطوات التالية، في البداية يجب حذف تطبيق واتساب من الهاتف، وتحويله مرة أخرى إلى الجهاز، وبعد إعادة التثبيت يطلب منك استعادة المحادثات من ملف النسخ الاحتياطي، وبالضغط على كلمة استعادة تعود الرسائل المحذوفة مرة أخرى.

وهناك طريقة أخرى لاسترجاع رسائل واتساب المحذوفة من هواتف آيفون، من خلال تثبيت برنامج phone rescue، وبعد اتباع الخطوات التي يطلبها البرنامج، تعود الرسائل المحذوفة مرة أخرى.

ومن الطرق التي حددها موقع واتساب الرسمي، لاستعادة الدردشات المحذوفة، يجب التأكد أولاً من وجود نسخة احتياطية في حساب Google، وبعدها يتم فتح تطبيق Google Drive، وتسجيل الدخول لحساب Google، والضغط على قائمة النسخ الاحتياطية لتظهر المحادثات مرة أخرى.