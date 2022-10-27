ضبط متهم بابتزاز فتاة عبر تطبيق «واتس آب» في سوهاج

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإرسال رسائل لهاتف ابنته، 13 عامًا، عبر تطبيق «واتس آب»، تتضمن فيديو خاص بها وتهديدها بنشره وابتزازها ماديًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بمحافظة سوهاج، تحصل على الفيديو المشار إليها من خلال استدراج المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد ابتزاز المجني عليها مادياً، تم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تحرير 472 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بـ قرار الغلق

وفي سياق آخر، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن تحرير 472 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بـ قرار الغلق، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.