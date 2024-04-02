سامح بسيوني: كره الجمهور لشخصية مرجان في المعلم نجاح كبير

دور مميز لعبه الفنان سامح بسيوني في السباق الرمضاني هذا العام، من خلال تجسيد شخصية «مرجان» ابن الحاج غريب، في مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، وهي شخصية شريرة مليئة بالخصال السيئة وفاقدة لكل ما هو مُحَبب من الصفات مثل الشهامة والصدق والجدعنة؛ للدرجة التي جعلت الجمهور كارهًا لها خلال متابعة حلقات المسلسل، وهو ما اعتبره الفنان سامح بسيوني نجاحًا له.

كواليس تجسيده شخصية «مرجان» في المعلم

كشف «بسيوني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كواليس تجسيده شخصية «مرجان» في مسلسل المعلم، موضحًا أنه سعيد بالعمل مع الفنان مصطفى شعبان؛ باعتباره نجمًا كبيرًا له شعبية واسعة في مصر والوطن العربي بالكامل: «كنت في غاية سعادتي وشكرت الله كثيرًا».

ولأن شخصية «مرجان» في مسلسل المعلم، تعد رمزًا للخيانة والخسة والكذب؛ فاحتاج «بسيوني» للاستعداد لها بشكل خاص والاجتهاد لتجسيد كل مشاعر وصفات الشر، في مشاهد بسيطة أطل خلالها على الجمهور: «اشتغلت واجتهدت كثيرًا على الشخصية».

كره الجمهور للشخصية نجاح كبير

وأضاف: «ناس كتير زعلت من الدور، وكان نفسهم اطلع شهم زي والدي في العمل وهو الريس غريب اللي بيلعب دوره الفنان القدير عزت زين»، لافتًا إلى أنه يعتبر كُره الجمهور لـ«مرجان» دليلًا على نجاحه في تجسيد الدور.

وقدّم الفنان سامح بسيوني، وهو ممثل ومخرج مسرحي ومدير مسرح الشباب، عدة أعمال تلفزيونية ومسرحية خلال شهر رمضان الكريم، منها دور «مرجان» في المعلم؛ وهي مشاركة يعتز بها كثيرًا لمشاركته العمل مع نجوم كثيرين كبار، على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، وأيضًا لعمله مع المخرج مرقس عادل: «كل عمل اشتغلته اعتز بيه كثيرًا، والمسرح حياتي وصاحب الفضل عليا، وحلمي اللي بتمنى تحقيقه هو رضا الله- عز وجل».

مواعيد مسلسل المعلم

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية وعشاق الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ، مشاهدة مسلسل المعلم يوميًا على مدار شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 9:45 مساءً، عبر شاشة قناة الحياة.