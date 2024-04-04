أمين الفتوى يوضح علامات رضا الله على العبد (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يوجد علامات توضح رضا الله على العبد؟

علامات رضا الله على العبد

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «طول ما ربنا يقيمك في عبادة فهو راضي عنك، وطول ما بتعظيم الحرام وتخاف منه، وقلبك يكره الحرام فهذا دليل رضا الله».

وتابع: «من يقبل على الحرام ولا يهاب شيئا، فهذا دليل عدم رضا الله عنه».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.