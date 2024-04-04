مؤلفة بقينا اتنين: حاولنا تقديم مشكلة صدمة ما بعد الطلاق بطريقة نفسية

قالت أماني التونسي، مؤلفة مسلسل بقينا اتنين، إنها حاولت تقديم مشكلة صدمة ما بعد الطلاق بطريقة نفسية، في إطار اجتماعي كوميدي.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مسلسل بقينا اتنين كان 20 حلقة، وتم ضغطه إلى 15 لكي يتناسب مع رمضان، رغم أنه كان من المفترض أن يكون خارج الموسم الرمضاني.

وتابعت أن هناك أكثر من مغزى لظهور الطبيب النفسي في بداية الحلقات، ويرجع ذلك لعدم رغبة المتزوجين أو المطلقين بزيارة الطبيب النفسي أو استشاري العلاقات الزوجية، محاولة منهم لمعرفة كيفية التعامل فيما بينهم، «الدعم النفسي في صدمة ما بعد الطلاق ليس عيبا».

واستطردت أن صدمة ما بعد الطلاق، جرى رصدها في المسلسل بالنسبة للرجل والسيدة، ورصد لكيفية تأثير الطلاق على كليهما.