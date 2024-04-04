رد فعل مفاجئ من عامل معمار ببرنامج حياة كريمة على DMC

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «DMC»، برجل يدعى الشحات، عامل تراحيل.

وخلال حواره مع الإعلامي أيمن مصطفى، قال عامل المعمار، «أنا بشتغل نحات، لدي طفلين مش بيتكلموا متوحدين، أنا معايا 40 جنيه في جيبي وراضي بيهم».

وبعد اللقاء الأول من قبل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة» مع عامل المعمار، منحه 500 جنيه، فرفض أن يأخذ المبلغ قائلاً: «مينفعش أنا قادر اشتغل وأجيب فلوس، أنا واثق أن ربنا هيديني».

مساعدة عامل المعمار للعجوز

بينما قام رجل عجوز يعمل عامل نظافة يتبع البرنامج ويتحدث معه على قائلاً «أنا شغال من 8 الصبح وعندي ابني طفل صغير تعبان ومحتاج دواء، مش عارف أعمل أي»، فقال له عامل المعمار «في جيبي 30 جنيه خد أنت 20 وأنا 10 والله لو معايا أكتر من كدا كنت اديتك».

مكافأة أيمن مصطفى لعامل المعمار

وفاجأ الإعلامي أيمن مصطفى، عامل المعمار بميدالية أبطال حياة كريمة، ومبلغ 50 ألف جنيه، حيث أعرب عن سعادته: «هدفع ايجار الشهر الجاي، واجيب لبس العيد لعيالي».

وفي الوقت ذاته جاء أحد العاملين مع الإعلامي أيمن مصطفى، وقال له في واحدة بنتها محتاجه تعمل عملية، ومحتاجه 10 آلاف جنيه، ليسمعهم عامل المعمار ويقول أعطها من الـ50 ألف.

وذهب عامل المعمار إلى السيدة التي تبكي قائلة: «بنتي محتاجه تعمل عملية دلوقتي»، وأعطاها 10 ألف جنيه.

وفاجأ الإعلامي أيمن مصطفى عامل المعمار مرة أخرى بمبلغ 50 ألف جنيه حتى يفتح مشروع ويعالج أطفاله.