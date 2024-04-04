هاجر سعد الدين لـ«كلم ربنا»: الميكروفون كان بيبهرني من صغري وتمنيت دخول الإذاعة

تحدثت الدكتورة هاجر سعد الدين، الرئيس التاريخي لإذاعة القرآن الكريم، عن علاقتها بالله، خلال استضافتها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على «الراديو9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب.

وقالت الدكتورة هاجر سعد الدين: «ربنا بالنسبة ليا وبالنسبة لكل إنسان هو كل حاجة، في حياتنا، في أحزانا بنلجأ إلى الله، وفي أفراحنا نلجأ إلى الله، وفي كل موقف نفر الى الله سبحانه وتعالى، هتكلم عن مواقف مفرحة مبهجة لأننا في شهر رمضان، نبعد عن أي موقف فيه شجن ونتكلم عن الأفراح».

وأضافت قائلًة: «وأنا صغيرة كان فيه طابور الصباح والإذاعة المدرسية، وكنت بشارك في الإذاعة المدرسية، فكان بيبهرني قوى الميكروفون، تمنيت أني أكون مذيعة لما أكبر وربنا سبحانه وتعالى حققلي حلمي، دخلت كلية الشريعة والقانون كلية البنات جامعة الأزهر، وكنت تاني دفعة متخرجة من الجامعة».

وتابعت: «الحقيقة كان فيه إعلان في الإذاعة قدمت، واتحدد ليا ميعاد للاختبار واختبرني الأساتذة وسألوني أسئلة ثقافية ودينية وكان ذلك تقريبًا في أواخر عام 1968، ودخلت البرامج الدينية، وكان وقتها الأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف الله يرحمه رئيس البرامج الدينية، وأشرفت على أحاديث الصباح الدينية، وأشرفت على أحاديث السهرة الأدبية، وقعدت 28 سنة في البرامج قبل دخول إذاعة القرآن الكريم».