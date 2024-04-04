حسام حبيب لـ«ع المسرح»: ارتباطي بشيرين جاء بسرعة غير متوقعة

علق الفنان حسام حبيب، على موضوع إنكاره مسألة ارتباطه بالفنانة شيرين عبدالوهاب بعدما نشر والده منشورا يفيد ارتباطهما، قائلا إنه بالفعل لم يكونا مرتبطين حينها، والارتباط جاء بسرعة غير متوقعة بسبب مرورهما بأزمات كبيرة في حياتهما ذلك الوقت.

بداية تعلقه وارتباطه بالفنانة شيرين

وأضاف «حبيب»، خلال حواره لبرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»: «في إحدى المواقف كنت أنظر لشيرين وشعرت وكأن البنت ديه تخصني، ومن هنا شعوري بها اختلف، وبالتالي العلاقة مشيت بسرعة كبيرة في الإطار ده؛ لكن لم نكن نخبئ أي شيء عن الناس كما كان يعتقد البعض».

وتابع: «الفنانة شيرين كانت أول زوجة في حياتي، إذ إنني كنت أعيش في بيت أهلي مع أمي وأختي، وشيرين فعلا كانت أول امرأة ارتبط بها»، موضحا أن العلاقة بينهما لم تكن مثل أي علاقة زوجية بل كانت بمثابة اثنين أصدقاء يعيشان مع بعضهما، ولم يكن يشعر بكونها زوجته.

وأشار إلى أنه يكبر عن الفنانة شيرين عبدالوهاب بحوالي عام ونصف، متابعا: «كنا بناقر بعض كتير وعلاقتنا كانت عاملة زي علاقة اللي فوق رؤوس بعض».