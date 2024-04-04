قبل الحلقة 25 من مسلسل حق عرب.. سؤال من «العوضي» للجمهور جائزته 50 ألف جنيه

أحداث مشوقة مليئة بالإثارة والأكشن، والدراما، تشهدها حلقات مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، يوميًا، خاصة وإن الحلقات الأخيرة من العمل لاتزال في تصاعد أحداثها بعد دخول «عرب السويركي» في خطر الإدمان، بعدما وقع في يد مجموعة من أعدائه قرروا تعاطيه إجبارًا المواد المخدرة حتى يفقد صحته، وربما حياته، وقبلها فقد دينا فؤاد «حنان» بعد زواجها من رياض الخولي «المعلم عبدربه».

قبل الحلقة الـ 25 من مسلسل حق عرب.. تعرف على سؤال جائزته 50 ألف جنيه؟

وينتظر متابعو مسلسل بطولة الفنان أحمد العوضي، التي ستعرض على قناة ON Drama اليوم، في تمام الساعة 9 مساء، لمتابعة سير أحداث العمل، خاصة وإن الحلقة الماضية شهدت قدوم «عرب» على استنشاق كيس من البودرة المخدرة، إلا إنه ابتعد عنها، وظل في حيرة الاستكمال أو بدء حياة جديدة نحو التعافي من الإدمان، دون أن توضح سير الحلقة ما حدث.

العوضي يطرح سؤالًا بقيمة 50 ألف جنيه

وطرح الفنان أحمد العوضي، بطل مسلسل حق عرب، سؤالًا، حول حلقة اليوم، وإجابته الصحيحة تُقدر بـ 50 ألف جنيه، توزع على 5 أفراد، أي 10 آلآف لكل متابع، بحسب ما أعلن عنه في بداية شهر رمضان المبارك.

وجاءت الأسئلة على النحو التالي:

- عرب هياخد البودره ولا لا؟

- الطفل اللي نده على عرب في الشارع اسمه إيه؟

ورجح المتابعون، المقرر اختيار أصحاب الإجابة الصحيحة من بينهم بشكل عشوائي، بإن «عرب» لن يستنشق البودرة المخدرة، لرغبته في التعافي.

بينما تأتي إجابة السؤال الآخر، بإن الطفل الذي ظهر في مشهد بالحلقة 24، يدعى «علي».

موعد مسلسل حق عرب

وموعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 25 قناة ON Drama اليوم، فى تمام الساعة 9 مساء، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، بينما تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا