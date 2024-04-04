في منشور مشوق للحلقة الـ25 من مسلسل حق عرب، قرر الفنان أحمد العوضي، بطل العمل، تشويق متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل عدة حلقات من النهاية، خاصة بعدما تصاعدت الأحداث وشهدت العديد من التفاصيل المختلفة والمليئة بالاحداث الدرامية.

أحمد العوضي يشوق متابعيه للحلقة 25 من مسلسل حق عرب.. ماذا سيحدث؟

وقبل بدء الحلقة الـ25 من مسلسل حق عرب، نشر الفنان أحمد العوضي، منشورًا موجه لجمهوره، مدونًا: «حلقة النهاردة موت.. جاهزين؟»، تاركًا لمتابعيه وضع سيناريوهات متوقعة لحلقة اليوم.

وكانت الحلقة الماضية، شهدت محاولات «أنغام» كارولين عزمي، دفع «عرب» للتعافي من الإدمان، في الوقت التي تزوجت فيه حبيبته «حنان» دينا فؤاد، من «عبدربه» رياض الخولي.

ولا يزال «العوضي» عرب السويركي، يحاول اقتناص حقه مُجددًا.

ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 25 قناة ON Drama اليوم، فى تمام الساعة 9 مساء، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، بينما تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.