هاجر سعد الدين لـ«كلم ربنا»: هناك آيات قرآنية لو وضعتها أمامك ستعيش سعيدا جدا

استضاف برنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «الراديو 9090» مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، الدكتورة هاجر سعد الدين، الرئيس التاريخي لإذاعة القرآن الكريم، حيث كشفت خلال اللقاء، كواليس التحاقها بإلاذاعة.

وقالت هاجر سعد الدين، «كان فيه إعلان بإذاعة القرآن الكريم، عايزين مدير عام الأسرة والمجتمع الإسلامي، قدمت وبفضل الله وفقت، وكان وقتها رئيس الشبكة الدكتور عبد الصمد دسوقي، وبعدها أصبحت نائب لرئيس الشبكة، وقمت بتسيير العمل بعد الدكتور عبد الصمد بعد خروجه على المعاش لمدة من 7 إلى 8 أشهر، حتى صدور القرار بتولي رئيس شبكة القرآن الكريم».

وأضافت: «هناك آيات قرآنية لو حطيتها قدامك هتعيش سعيد جدًا»، ومنها «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، لو الإنسان اتقى الله ربنا بيعلمه وبيوفقه، وهناك آية كان دايما والدي الله يرحمه يعلمهالنا «وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ»، أنا عليا أنى أحسن فى كل شىء والعاقبة لله سبحانة وتعالى».