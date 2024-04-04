مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9.. عائشة بن أحمد تترقى في عملها

في الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار، حصلت ليلى «عائشة بن أحمد» على ترقية في عملها، وأخبرت مروان «آسر ياسين» وشعر بسعادة كبيرة لنجاح زوجته ويعبر عن فرحته لها، وقال لها: «لولا الظروف كنا احتفلنا».

استمرار مروان في البحث عن عمر

وذهب مروان إلى مستشفى في الإسماعيلية التي ولد فيها ابنه، لمقابلة الممرضة والتحقق من استبدال ابنه، ولكن ظن الناس أنه يعاكس الممرضة، وتعرض مروان للضرب من قبل الناس، ورفض مروان وليلى الانكار بشأن نسب عمر لهما حتى يعثرا على ابنهما الحقيقي.

ليلى تبحث عن ابنها على منصّات التواصل

وفي نفس السياق، كانت ليلى تبحث على منصّات التواصل الاجتماعي، على مجموعات المفقودين، طالبةً من الأعضاء أن يتواصلوا معها إذا تمكنوا من التوصل إلى أي معلومة تخص ابنها المفقود.

موعد و قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC، يعرض في تمام الساعة 6:15، بالتزامن مع العرض على منصة «Watch it»، وسيتم إعادة عرضه الساعة 5 صباحًا، 2 ظهرًا.