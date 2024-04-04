مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9.. آسر ياسين يرفض إنكار نسب عمر له

في حلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار، يذهب مروان «آسر ياسين» إلى المستشفى في الإسماعيلية لمقابلة الممرضة والتحقق من استبدال ابنه، ومع ذلك يتعرض مروان للضرب من الناس، ظنًا منهم أنّه يعاكس الممرضة، ورفض مروان وليلى إنكار نسب عمر لهما حتى يتمكنا من العثور على ابنهما الحقيقي.

أحداث الحلقة 9 بدون سابق إنذار.. ليلى تبحث عن ابنها

و تبحث ليلى «عائشة بن أحمد» عن ابنها على وسائل التواصل الاجتماعي، طلبت من مجموعات المفقودين المساعدة وتحديدا من أعضاء المجموعات، وأكدت عليهم ضرورة التواصل معها إذا كانت لديهم أي معلومات قد تساعد في العثور على ابنها المفقود.

ترقية ليلى في عملها

وتتوالى الأحداث في الحلقة 9، وتترقى ليلى في عملها، وفرحت كثيرًا وأخبرت مروان بالخبر، وشعر مروان بالسعادة لنجاح زوجته وعبر عن فرحته لها، هذه الأحداث تعكس جانبًا آخر.

مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، في نفس وقت العرض على منصة «Watch it»، ويتم إعادة عرضه في الساعة 6:15 مساءً.