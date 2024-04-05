انتهت الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، بتحذير المهندس شريف الغزولي خبير الكاميرات، الحاج إسماعيل الغول من ابنه ياسين، ليوقع بينهما، وبالتالي تزداد أزمة العائلة ليقترب من تحقيق الانتصار في معركته التي لا زالت دوافعها غير معروفة حتى الآن؛ ما زاد من السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 26 لمعرفة ما ستشهده الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وزاد الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 بعد أنّ تصاعدت حدة الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول وحسن ضرغام، بعد وفاة سامح الغول لتعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وظن عائلته أن الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق هي مَن قتلته، إلى جانب الإشارة إلى رغبة المهندس «الغزولي» في هزيمة كل من عائلة إسماعيل الغول وحسن ضرغام في صراعهما سويًا ليتحقق انتصاره دون توضيح دوافعه، كما تضمنت الحلقة تحذيره الحاج إسماعيل الغول من ابنه الوحيد المتبقي ياسين، موضحًا له أن قلب ابنه مع زوجته عايدة ضرغام وليس معه.

وبينما يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 26، يمكن توضيح أنّ قناة CBC كشفت في وقت سابق على «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 26

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية، مشاهدة مسلسل صيد العقارب، الذي تلعب دور بطولته الفنانة غادة عبد الرازق على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 26 اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم السبت في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.