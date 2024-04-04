موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 25.. هل تعثر عايدة على شقيقها؟

تطورت الأحداث خلال الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، بعدما تواصلت الفنانة ميار الغيطي التي تقوم بدور «عائشة»، مع «عايدة» لتخبرها بأن شقيقها «مصطفى» الذي يؤدي دوره الفنان محمد علي رزق غير موجود في المنزل، وانفعلت «عايدة» على رجالها بعدما فشلوا في العثور على شقيقها، وطالبتهم بالبحث كثيرًا حتى يعثروا عليه.

وأمرتهم بالذهاب إلى رجال إسماعيل الغول، الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، والمشاجرة معهم بعد ما قاموا بضرب شقيقها «مصطفى»، فهل تعثر غادة عبدالرازق على شقيقها خلال الحلقة الـ 25؟

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 25

ويمكن متابعة إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 25 غدًا الأربعاء الساعة 1.45 صباحا وكذلك الساعة 2.15 صباحًا.

كما تُعاد الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما غدًا الأربعاء الساعة 4.30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 10.30 صباحًا، والثالثة الساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، بجوار الفنانة غادة عبدالرازق أبرزهم سيمون ورياض الخولي ومحمد علي رزق وميار الغيطي وأحمد ماهر وعماد صفوت وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار وإنتاج شركة فينومينا.