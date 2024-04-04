مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. غادة عبد الرازق تبدأ في الانتقام

انتهت الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على معرفة الدكتورة عايدة، وأفراد الشرطة المكان المختبئ به سامح الغول، بعدما ذهبت له والدته سميحة دون أن تغلق هاتفها، ما أدى إلى إمكانية تتبعها؛ لذا نستعرض ملخص مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 بطولة غادة عبدالرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 بطولة غادة عبد الرازق

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 بمشهد الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، تذهب إلى المكان المختبئ به سامح الغول، إلا أنها لم تجده بعد وصولها، وبعد دقائق يصل أفراد الشرطة بقيادة الضابط حسام العطار، لتواصل عايدة بحثها عنده فتجده ملقى على الأرض في الجنينة مغشيًا عليه ويطلب مساعدتها، وقبل أن تلبي طلبه وتساعده أتت والدته سميحة لتظن أن عايدة هي من أذته.

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 بطولة غادة عبدالرازق، تجمع كل عائلة الغول في مكان سامح يحاولون إنقاذه والاطمئنان عليه، قبل أن يموت نتيجة جرعة المخدرات الزائدة التي تعاطاها، ومن ثم تأتي الإسعاف ليتم نقله، ويحتد الغضب لدى عائلة الغول بالكامل التي ظنت أن الدكتورة عايدة ضرغام هي من أذته.

انتقام شريف الغزولي من عائلتي الغول وضرغام

كما تضمَّن مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 حديث ريمون مع الدكتورة عايدة، التي تجسد شخصيتها الفنانة غايدة عبد الرازق، يقترح عليها جلب مزيدًا من أفراد الحراسة؛ تحسبًا لأي ضربة غدر من عائلة الحاج إسماعيل الغول التي ستنوي الانتقام من عائلة حسن ضرغام؛ لظنها بأن الدكتورة عايدة هي التي قتلت ابنها سامح الغول، كما تضمنت الحلقة حديث المهندس شريف الغزولي، خبير الكاميرات مع حبيبته نيرفانا يخبرها بسعادته للأزمات التي تطول كل من عائلة إسماعيل الغول وحسن ضرغام، وأنه ينتظر هزيمة العائلتين ليعلن انتصاره، دون توضيح الأسباب أو الدوافع.

كما شهدت الحلقة 25 حديث الدكتورة عايدة مع والدها حسن ضرغام، عما إذا كان راضيًا بانتقامها من عائلة إسماعيل الغول، ليخبرها أنه راضٍ كل الرضا، لتخبره أنها رغم الانتقام، لكن الطريق لا زال طويلًا أمامها؛ فهي تحتاج أن تلم شمل العائلة المتفرق، ليدعوا لها والدها، دون أن يعلم حالة الحزن الشديد التي تعيشها وأنها تقول هذا الكلام من باب الحزن والحسرة على كل ما حدث.

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 بطولة غادة عبد الرازق، ذهاب المهندس شريف الغزولي إلى مكان إسماعيل الغول بحجة أنه يريد تعزيته في وفاة ابنه سامح، ومن ثم في أثناء حديثهما يخبره أنه عرف شيئًا مهمًا عن ابنه ياسين، بل ويحذره منه؛ وكل ذلك بغرض أن يزرع الشك والعدواة بين الحاج إسماعيل الغول وابنه الوحيد المتبقى ياسين زوج الدكتورة عايدة، لتنتهي الحلقة 25 على ذهاب ياسين إلى مصطفى ضرغام، شقيق زوجته الدكتورة عايدة، في أثناء تواجده بأحد المساجد.