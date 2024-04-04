مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. هل اختطف «الغول» شقيق غادة عبدالرازق؟

مع الوصول إلى الحلقات الفاصلة من صراعات مسلسل صيد العقارب، التي احتدمت بشكل كبير مع دخول الحلقة الـ25 من مسلسل صيد العقارب، الذي يذاع على قناة cbc، ليزيد من الإثارة والتشويق والغموض، في ظل اختفاء «سامح» الذي تدور حوله أحداث المسلسل، في محاولة للوصول إليه بعدما قتل شقيق غادة عبدالرازق، التي تجسد دور «عايدة».

ماذا ينتظر غادة عبدالرازق في الحلقة 25 من صيد العقارب؟

يبدو أن الأزمات تلاحق عايدة من كل حدب وصوب، وهي في رحلتها للبحث عن قاتل شقيقها، الذي كان يجسد شخصيته محمود عبدالمغني، لكن في طريقها ستواجه العديد من المخاطر مثل محاولات قتلها أو المساس بوالدها حسن درغام، وآخرها اختفاء شقيقها الذي يعاني من أزمة في الحركة ويعد من ذوي الهمم.

اختفاء شقيق غادة عبدالرازق المفاجئ قد يفتح الباب من جديد للمزيد من محاولات الثأر، خاصة أن التوقعات تذهب إلى أن سر الاختفاء يأتي من محاولة اختطاف من جانب إسماعيل الغول، من أجل الضغط على شقيقته غادة عبدالرازق أو عايدة، من أجل مساومتها لترك نجله، وإنهاء محاولات الثأر المستمرة، وهو ما قد يتضح في الحلقة الـ25 من مسلسل صيد العقارب.

تذاع الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc في الـ7 مساء، على أن تعاد الحلقة مرة أخرى في الـ2 إلا ربع بعد منتصف الليل.