بعد ضرب شقيق غادة عبدالرازق في صيد العقارب.. ما عقوبة الاعتداء على شخص من ذوي الهمم؟

أحداث شيقة ممزوجة بالدراما عاشها الجمهور منذ بدء عرض مسلسل صيد العقارب، خاصةً بعد أن ازداد الصراع بين عائلتي ضرغام والغول، وبعد أن ذهب مصطفى «من ذوي الاحتياجات الخاصة» الذي يؤدي دوره الفنان محمد علي رزق للقاء إسماعيل الغول الذي يؤدي دوره الفنان رياض الخولي بمنزله لينصحه بأن يوقف الدماء بينه وبين عائلته.

ضرب شقيق غادة عبد الرازق في صيد العقارب

وتطورت الأحداث يعد مقابلة إسماعيل الغول لمصطفى بسخرية وعامله بمعاملة غير آدمية، وقام بصفعه على وجهه وطلب من أفراد الأمن ضربه بشدة، وبعد أن غادر من عند إسماعيل الغول سرُق هاتفه على يد لصوص خلال شرائه للطعام، فما عقوبة من يقوم بالتعدي على شخص من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة؟

الواقعة التي ارتكبها إسماعيل الغول ورجاله في مسلسل صيد العقارب، ضد مصطفى تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وفقًا لحديث المحامي أحمد رشوان لـ«الوطن»، وذلك طبقا لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات رقم 10 لسنة 2018.

عقوبة التعدي على شخص من ذوي الإعاقة

إذ يعاقب قانون العقوبات كل من تعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه، طبقا لنص المادة رقم 45 من قانون حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات، وتنص على «معاقبة كل شخص عرض شخصًا من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر كالضرب أو الحبس لذوي الاحتياجات الخاصة»، وفقا لتصريحات المحامي.

وأشار «رشوان» أنه طبقًا لما هو منصوص في قانون العقوبات والقوانين الخاصة بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات، فإذا كان الفعل يشكل جريمة منصوص لها عقوبة أشد في قانون العقوبات فتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها، وهذه العقوبات على من يعرض حياة ذوي الإعاقة للخطر مع تعريف حالات الخطر التي قد يتعرضون لها، أما مرتكبي أي جريمة من حالات الخطر على أي شخص من ذوي الإعاقة فيطبق عليهم العقوبة الأشد في قانون العقوبات.