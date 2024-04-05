حسام حبيب لـ«ع المسرح»: «أنا عمري في حياتي ما أهين ست ولا أرد عليها»

قال الفنان حسام حبيب، إنه لا يتجاوز في حق النساء، موضحًا: «أنا عمري في حياتي أهين ست ولا أرد عليها».

حسام حبيب في برنامج ع المسرح

وأضاف «حبيب»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر شاشة قناة «الحياة»: «أنا مش مستعد أتخلى عن شيرين عشان هي زعلت الناس مني»، موضحًا أن أهلها أخذوها مكانًا لتتعالج فيه، بسبب معرفتهم أنها ستعود له، وأرادوا منعها.

علاقة شيرين بأهلها

وتابع: «عندما تزوجت شيرين في البداية كانت قاطعة صلاتها مع أهلها»، موضحا أنه صالحها معهم وعادت العلاقات مرة أخرى، مشيرا إلى أن شيرين حذرته من الاقتراب من عائلتها ولا يصاحبهم.