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دراما المتحدة

حسام حبيب لـ«ع المسرح»: «أنا عمري في حياتي ما أهين ست ولا أرد عليها»

كتب:

منار مجدي
04:33 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
الفنان حسام حبيب

الفنان حسام حبيب

قال الفنان حسام حبيب، إنه لا يتجاوز في حق النساء، موضحًا: «أنا عمري في حياتي أهين ست ولا أرد عليها».

حسام حبيب في برنامج ع المسرح 

وأضاف «حبيب»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر شاشة قناة «الحياة»: «أنا مش مستعد أتخلى عن شيرين عشان هي زعلت الناس مني»، موضحًا أن أهلها أخذوها مكانًا لتتعالج فيه، بسبب معرفتهم أنها ستعود له، وأرادوا منعها.

علاقة شيرين بأهلها

وتابع: «عندما تزوجت شيرين في البداية كانت قاطعة صلاتها مع أهلها»، موضحا أنه صالحها معهم وعادت العلاقات مرة أخرى، مشيرا إلى أن شيرين حذرته من الاقتراب من عائلتها ولا يصاحبهم.

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بقلم منار مجدي