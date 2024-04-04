حسام حبيب: «مطلعتش من بيت أهلي إلا على شيرين.. وبحس إنها صاحبي»

رد الفنان حسام حبيب حول الجدل الدائر عن علاقته السابقة بالنجمة شيرين عبد الوهاب، وعن تصنيفها بين الجمهور بأنها من أشهر العلاقات السامة قائلًا: «للأسف تصرفات شيرين وقت غضبها، خلى الناس تقول إن العلاقة دي توكسيك، لكن ده مش الحقيقي، والست لما بتغضب مينفعش تحاسبها».

حسام حبيب يتحدث عن شيرين عبد الوهاب

وأضاف حبيب خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح: «ارتباطي بشيرين ارتباط صداقة ومن مميزات شيرين إني بحس انها صاحبي الولد، مش زي البنات، يعني مبتتكلمش في المواضيع اللي البنات اللي بيتكلموا فيها مبتنمش على حد مبتحسبهاش حسابات البنات».

حسام حبيب: طلعت من بيت أهلي على بيت شيرين

واستطرد: «شيرين أول بني آدمة اتجوزها وأعيش معاها، أنا عمري ما عشت بره بيت أهلي طول عمري عايش مع أمي وأختي بعدها رحت على العيشة مع شيرين، شيرين مكانش في بيني وبينها معاملة الزوج والزوجة إحنا دايمًا كنا عايشين أصدقاء».

وعلق حسام حبيب على سؤال منى عبد الوهاب «الناس كانت مستكترة شيرين عليك» قائلا: «الناس ممكن تكون كانت مستكترة شيرين عليا لأن حسابات الناس حسابات دنيوية جدًا، واحدة مكان شيرين كانت ممكن تقول هروح أتجوز واحد غني ولا أتجوز واحد أكبر مني في السن يستوعبني، لكن أنا في نفس سنها تقريبًا وأصحاب كأننا اتنين ولاد قاعدين مع بعض، لكن شيرين شخص بسيط جدًا وبتاخد سعادتها من حاجات بسيطة جدًا».

تصرفات شيرين في لحظات الغضب

وأكمل: «للأسف في لحظات الغضب حصل حاجات من شيرين خلت الناس تقول إن دي علاقة توكسيك، لكن ده مش حقيقي وأنا وهي أصحاب لحد النهاردة رغم الانفصال».