كيف تتخلصين من الغيرة الزائدة على زوجك على غرار مسلسل الكبير أوي 8

جرعة من الكوميديا يقدمها مسلسل الكبير أوي 8 خلال الموسم الرمضاني، تجسدت في العديد من المواقف الطريفة، من بينها غيرة «مربوحة» والتي تجسد شخصيتها رحمة أحمد ضمن أحداث العمل، على زوجها ومحاولة لفت نظره بالعديد من الطرق، في محاولة لإثبات حبها، إلا أنها تنقلب إلى ضدها في العديد من الأحيان.

الغيرة الزائدة من المشاكل التي تهدد الحياة الزوجية، والتي وجب التعامل معها بحذر، لتجنب تفاقم الأمور بين الزوجين، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى الطلاق، وعلى غرار ذلك قدمت صفاء سعد إخصائي اجتماعي، خلال حديثها لـ«الوطن» بعض الأمور التي من شأنها مساعدتك في التخلص من الغيرة الزائدة ويمكن تناولها في التقرير التالي.

شغل وقت الفراغ

يمكن للمرآة التخلص من الغيرة الزائدة، عبر شغل وقتها بهواياتها، عبر قراءة الكتب أو الرسم أو التلوين، أمور يمكن أن تفعلها بشكل يومي، تحتاج إلى التركيز فيها بشكل أكبر، مما لا يجعل تركيزها منصب على زوجها فقط، وتساعد هذه الطريقة في التخلص بشكل تدريجي من الغيرة على غرار مسلسل الكبير أوي 8

الابتعاد قدر الإمكان عن التجسس على الزوج

من الأمور التي من شانها مساعدتك في التخلص من الغيرة، التقليل قدر الإمكان من التجسس، لأن ذلك يساعد في تقليل فرصة خلق أي مشاكل، ويجعل بدلًا منه حالة من الألفة والثقة في النفس بين الطرفين.

عدم المقارنة بالآخرين

تنشأ الغيرة الزائدة في بعض الأحيان، نتيجة مقارنة الزوج مع آخرين، الأمر الذي من شأنه خلق المزيد من المشاكل، التي ربما تتفاقم وتتصاعد وتيرتها وقد تصل إلى حد الطلاق في بعض الأحيان.