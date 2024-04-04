ملخص أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8.. هل سيفوز حزلقوم في المسابقة؟

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث الحلقة 24 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية».

في مسلسل الكبير أوي 8، أكد الكبير (أحمد مكي) حرصه على أن يدرس حزلقوم يوميا، استعدادا لمسابقة «مين لمسابقة النصف مليون»، كما ساعد هجرس حزلقوم في التدريب على الأسئلة عبر جهاز الكمبيوتر في منزله، وذلك من خلال لعبة من سيربح المليون.

مفاجآت في مسلسل إمبراطورية ميم

وفي مسلسل إمبراطورية ميم، ذهب خالد النبوي مع أبنائه لاجتماع السكان الذين يرفضون بيع منازلهم مقابل مبلغ كبير، وصالحت ليلى عز العرب ابنها محمود ما جعله يعود إلى المنزل بعدما هجره بسبب رفضه الزواج من نشوى مصطفى.

صدفة تواجه صدمة كبيرة

وفي مسلسل صدفة، قابل عمر صدفة وأحسّ بأنها أخته، وطلب من والده فؤاد بعمل تحليل DNA لكنه رفض، وعندما حكى لوالدته سلوى خطاب، أكدت أنها ليست بأخته، وأن والده لن يجري للتحاليل.