بعد عودة التصدير.. تعرف على أسعار البصل في الأسواق

قبل يومين أعلنت مصلحة الجمارك أنه لا توجد حاليا أي قيود على تصدير البصل بأنواعه حاليا، وأن قرار حظر تصدير كل أصناف البصل الطازج لمدة 3 أشهر، وانتهى العمل به بتاريخ 31 مارس 2024، وأنه بموجب القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2023 لا توجد حاليا أي قيود على تصدير البصل بأنواعه المختلفة.

زيادة الإنتاج من محصول البصل

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن عودة تصدير البصل في الوقت الحالي لن تؤثر على أسعار البصل مثلما حصل قبل أشهر ما اضطر الدولة إلى وقف التصدير، الآن الوضع مختلف فلدينا إنتاج وفير من محصول البصل من العام الماضي بلغ 6 ملايين طن يزيد عن معدلات الاستهلاك المحلية بقرابة 3 ملايين طن سنويًا وفق المعلن من الجهات الحكومية.

عودة تصدير البصل

وأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن» عودة تصدير البصل في ظل وجود وفرة من المحصول بالأسواق يشجع الفلاحين على التوسع في المساحات المزروعة بالبصل وبالتالي يكون هناك استفادة مباشرة للفلاح والدولة من التصدير لأن البصل المصري عليه إقبال كبير في الأسواق الأوربية بسبب مناخ مصر المعتل وتحمل المحصول لدرجات الحرارة.

أسعار البصل اليوم

وتابع البنا أن أسعار البصل في الأسواق تتراوح ما بين 8 إلى 22 جنيهًا وفق المعلن اليوم في سوق العبور وأن سعر البصل الأحمر القديم بلغ نحو 22 جنيها، وأسعار البصل الجديد بلغت 8 جنيهات، وأسعار البصل الأبيض10 جنيهات في سوق العبور وهي أسعار الجملة يضاف إليها هامش الربح قبل عرضها للمستهلك في الأسواق.