تراجع أسعار البصل اليوم في سوق العبور

سجلت أسعار البصل اليوم في سوق العبور تراجعًا ملحوظًا، إذ بلغ متوسط سعره نحو 14 جنيهًا للكيلو في الأسواق والمحلات، ويرجع ذلك لتوافر المعروض في الأسواق، وبدء حصاد العروة الصيفية، بالإضافة إلى قرار حظر تصدير البصل لا يزال ساريًا حتى نهاية مارس الجاري، لاحتواء أسعار البصل خلال الأشهر الماضية طوال موسم الشتاء.

أسعار البصل اليوم في سوق العبور

ترصد «الوطن» أسعار البصل في الأسواق وفق الأسعار الرسمية المعلنة من قبل الموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة وهي كالتالي:

أسعار البصل اليوم

- تراوح سعر البصل اليوم ما بين 12 إلى 14 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الطماطم اليوم ما بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

- استقر سعر البطاطس اليوم ليتراوح ما بين 6 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

- استقر سعر الكوسة اليوم ليتراوح ما بين 7 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفلفل الرومي

- كما سجل سعر الفاصوليا اليوم ما بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر الجزر اليوم ليتراوح ما بين 3 إلى 4.5 جنيه للكيلو.

- سجل سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم ليتراوح ما بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو.