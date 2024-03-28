انخفاض أسعار البصل في الأسواق.. اعرف الكيلو بكام

تراجعت أسعار البصل، خلال الأسابيع الماضية، وسجل متوسط السعر 15 جنيهًا للكيلو في الأسواق والمحلات، بحسب المعلن من قبل المنصة الرسمية للحكومة وهي بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

حظر تصدير البصل

وتشهد أسعار البصل حالة من التراجع بسبب وفرة المعروض في الأسواق، خاصة وأن قرار حظر تصدير البصل لا يزال ساريًا حتى نهاية مارس الجاري وفقًا لآخر تحديث من الحكومة لاحتواء أسعار البصل خلال الأشهر الماضية طوال موسم الشتاء.

ترصد «الوطن» أسعار البصل في الأسواق وفق الأسعار الرسمية المعلنة من قبل بوابة الأسعار المحلية العالمية وهي كالتالي:

أسعار البصل اليوم

- تراوح سعر البصل اليوم ما بين 12 إلى 15 جنيها للكيلو.

- سجل سعر الطماطم اليوم ما بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

- استقر سعر البطاطس اليوم ليتراوح ما بين 6 إلى 13 جنيها للكيلو.

- استقر سعر الكوسة اليوم ليتراوح ما بين 7 إلى 12 جنيها للكيلو.

أسعار الفلفل الرومي

- كما سجل سعر الفاصوليا اليوم ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

-وبلغ سعر الجزر اليوم ليتراوح ما بين 3 إلى 4.5 جنيه للكيلو.

- سجل سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم ليتراوح ما بين 12 إلى 15 جنيها للكيلو.