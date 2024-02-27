أسعار البصل اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الخضراوات استقرارًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الثلاثاء، وخاصة البصل إذ وصل سعر الكيلو منه إلى27 جنيها، وفقًا لآخر تحديث لأسعار الخضروات الصادر عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الخضراوات اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في مختلف الأسواق، كالآتي:

- سعر كيلو الطماطم: 10 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس: 15 جنيها.

- سعر كيلو الليمون البلدي: 23 جنيها.

- سعر كيلو البامية: 41 جنيها.

- سعر كيلو الملوخية: 16 جنيها.

- سعر كيلو ليمون أضاليا: 14 جنيها.

- سعر كيلو اللفت: 11 جنيها.

- سعر كيلو الكوسة: 16 جنيها.

- سعر الكرنب «الواحدة»: 23 جنيها.

- سعر كيلو القلقاس: 23 جنيها.

- سعر القرنبيط «الواحدة»: 18 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الرومي: 16 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الحامي: 16 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء: 24 جنيها.

- سعر كيلو السبانخ: 13 جنيها.

- سعر كيلو الخيار الصوب: 14 جنيها.

- سعر كيلو الخبيزة: 6 جنيهات.

- سعر كيلو الجزر الأصفر: 11 جنيها.

- سعر كيلو البطاطا: 8 جنيهات.

- سعر كيلو البسلة: 28 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان عروس: 12 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي: 10 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان الأبيض: 13 جنيها.