قرار رسمي بشأن الخط السادس للمترو.. اعتبار مشروع إنشاء ورشة منفعة عامة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع إنشاء ورشة العمرة الخفيفة للخط السادس للمترو بمساحة 85.735 متر مربع، بشارع الخصوص القديم في نطاق محافظة القليوبية، من أعمال المنفعة العامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل.

الخط السادس للمترو

أوضحت الجريدة الرسمية، أنه يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق ما جاء في المذكرة الإيضاحية التي قدمتها وزارة النقل لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء الورشة لصيانة القطارات للخط السادس للمترو.

ووفق المذكرة، فإنه تم اختيار ورشة العمرة الخفيفة بشارع الخصوص القديم محافظة القليوبية، وسيتم تدبير مبلغ 200 مليون جنيه، وفقا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق، قيمة التعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين.

إنشاء خطوط المترو

شرحت المذكرة، تفاصيل مهمة بشأن المشروع، حيث أكدت أنه نظراً للطبيعة الخاصة لمشروعات إنشاء خطوط المترو، والتي تقتضي تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضي والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة في الحصر.

وأكدت أنه لأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضي ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة يتطلب الأمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي المحددة في موقع المشروع وما عليها.