17 معلومة عن الخط السادس للمترو.. المسار وعدد المحطات

كشفت وزارة النقل تفاصيل مهمة بشأن الخط السادس للمترو، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستكمال شبكة خطوط مترو الانفاق أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، ويمتد من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري حتى المعادي الجديدة.

الخط السادس للمترو

ترصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الخط السادس للمترو، وفق تقرير لوزارة النقل:

- يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة

- يمتد من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري حتى المعادي الجديدة.

- يمتد بطول 34 كم ويشتمل على 26 محطة.

- يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة الدمرداش.

- يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث في محطة العباسية.

- يتبادل الخط السادس للمترو خدمة نقل الركاب مع الخط الرابع في محطة مجرى العيون.

- من المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم عدد 3 محطة من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.

- يتم المشروع بالتنسيق مع الجانب الفرنسي.

- تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من دراسات مشروع الخط السادس لمترو القاهرة الكبرى «الخصوص / المعادي الجديدة» مع الجانب الفرنسي.

- يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستكمال شبكة خطوط مترو الانفاق أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

- الخط السادس يمتد في مسار موازى للخط الأول «العمود الفقري» ‏للشبكة لتخفيف العبء عنه وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

- مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس تمت بين الهيئة القومية للإنفاق واتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية «ايجيس ريل - سيتك» بقيادة شركة إيجيس ريل الفرنسية.

- تمويل المرحلة الثانية من الدراسات يأتي ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية ووزارة النقل المصرية والمتضمن.

- قيام الخزانة الفرنسية بتمويل دراسات المرحلة الثانية بمنحة بقيمة 8 مليون يورو.

- توقيع المذكرة الخاصة بدراسات المرحلة من دراسة الخط السادس مدتها 18 شهر تأتى كاستمرارية للمرحلة الأولى من الدراسة.

- تشمل دراسات المرحلة الثانية الدراسات التفصيلية والتصميم المبدئي ومتطلبات المشروع والمواصفات الفنية ومستندات الطرح للمشروع وتقييم عروض المقاولين، وإنهاء التعاقد لكل من الأعمال المدنية وأعمال الأنظمة والسكة والوحدات المتحركة.

- سيقوم الاستشاري بإعداد وتجميع المستندات، والتي ستكون مطلوبة للاتفاق بين الحكومتين لاستراتيجية تمويل المشروع.