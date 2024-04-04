«حياة كريمة» توزع مواد غذائية على المصابين الفلسطينيين بمستشفى المطرية

نظم فريق مبادرة حياة كريمة بحي الأميرية زيارة ميدانية إلى مستشفى المطرية العام، حيث يتواجد مايقرب من 160 مصابا فلسطينيا وصلوا من الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلقى العلاج، وتضمنت الزيارة توزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية بالإضافة لوجبات الإفطار الساخنة على الأشقاء الفلسطينيين.

الجهود الميدانية لحياة كريمة

وقال المهندس محمد فريد، منسق مبادرة حياة كريمة بحي الأميرية، إن مستشفى المطرية من أهم المستشفيات التي تقع في نطاق دائرة المطرية، وفي إطار الجهود الميدانية التي يقوم بها فريق المبادرة بتوجيه ودعم من أحمد فرغلي المنسق العام لحياة كريمة بالقاهرة وإشراف أحمد رشاد مسؤول قطاع شمال القاهرة، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء المبادرة في حي الأميرية.

الاستعداد لشهر رمضان

وأوضح فريد في تصريح لـ«الوطن»، أن فريق حياة كريمة بدأ الاستعداد لشهر رمضان بشكل مبكر من خلال حملة طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات على الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مناطق حي الأميرية، بجانب المساعدة في توزيع وجبات إفطار في الطرق والميادين العامة، لافتا إلى أن مستشفى المطرية به أكثر من 160 مصابا فلسطينيا وصلوا الأراضي المصرية من أجل تلقي العلاج، وشارك فريق المبادرة الإفطار معهم بجانب التقاط صور تذكارية مع الأطفال وتوزيع هدايا عينية عليهم.