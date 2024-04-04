برنامج «حياة كريمة» يكافئ صاحب مائدة إفطار تقدم الطعام مجانا للمحتاجين

قابل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، صاحب مائدة توجد في شارع السودان، التي تقدم الطعام لجميع المحتاجين من فقراء المنطقة والأسر الأكثر احتياجا بشكل مجاني.

مائدة إفطار لشهر رمضان

وقال خلال حواره مع الإعلامي أيمن مصطفى: «بقالنا 14 سنة، لازم كل رمضان نعمل هذه المائدة، 250 إلى 300 شخص يوميا يتوجدون على المائدة، غير البيوت اللي حواليا بدخل كل يوم في إفطار 500 فرد».

مكافأة مؤسسة حياة كريمة

وقدم الإعلامي أيمن مصطفى، لصاحب المائدة، ميدالية أبطال حياة كريمة، ومكافأة مالية تبلغ 20 ألف جنية لمساعدته في توفير وجبات أكثر والمشاركة في إطعام أهل الخير.