شهدت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل محارب، مشاجرة كبيرة بين منال شقيقة محارب وزوجته السابقة إنجي «ناهد السباعي» وسط حفل خطبتها على عنتر «حسني شتا»، حيث حاولت منال ضرب إنجي بالحذاء، واتهمتها بقلة الأصل بعد موافقتها على إقامة حفل خطبتها في نفس يوم عزاء إبراهيم شقيق محارب، وتستمر الأحداث الليلة مع موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 25 على قناة سي بي سي.

موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 25 على قناة سي بي سي

كما شهدت حلقة مسلسل محارب انهيار والدة إنجي «ناهد السباعي» في ظل مشاجرة أهل المنطقة ومنال معهم خلال خطبة إنجي، وطلبت من أهل المنطقة مسامحتهم وأكدت أنّها كانت ترفض الفرح وحاولت إقناع والد إنجي وعنتر، إلا أنّهما أصرا على عمل الخطبة في نفس يوم العزاء، متهمة عنتر أنّه شيطان دخل إلى منزلهم وحاولت ضربه وسط أهل الحارة.

وتستمر الأحداث الجديدة مع موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 25 على سي بي سي الليلة في تمام الساعة العاشرة، في حين أنّ العرض الأول الساعة 8.