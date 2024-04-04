رئيس «تعليم الكبار» يلتقي مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة

استقبل الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتورة عزة شفيق مدير عام مشروع قرية متعلمة، وسمير فاضل نائب مدير المشروع، وعصام أسعد أخصائي تعليم الكبار بالمشروع، بحضور أسامة عبد العزيز مدير عام مكتب رئيس الجهاز، وإيهاب أحمد مدير العلاقات العامة بالهيئة، والتوثيق الفوتوغرافي هشام فهيم، اليوم، بديوان عام الهيئة.

استراتيجية جادة لمحو الأمية

أكد «عبد الواحد» أن الهيئة داعمة لكل استراتيچية جادة لمحو الأمية، مضيفا أن الأمية أساس كل المشكلات من تنظيم الأسرة وسلوكيات الإنسان، والثقافة العامة، ويجب علينا تنمية الإنسان الأمي، التي تبدأ بمحو أميته، خاصة بين السيدات، ببناء الذات والقيادة النسائية وتمكين المرأة.

كما شدد «عبد الواحد» على أهمية التعايش الرقمي، والتصدي للشائعات الإلكترونية، وتم الاتفاق على عقد ورش عمل تتضمن التواصل الرقمي، وإعداد مجموعة من المناهج تلبي احتياجات الأميين.

ولفتت «شفيق» إلى أنه جرى بين الهيئة ومشروع قرية متعلمة، التدريب على منهجية التعلم بين الأجيال، في صعيد مصر والوجه البحري، ومدن القناة، فيجب ألا يتوقف هذا التدريب.

ووعد «عبد الواحد»، بأن يستمر هذا التدريب على منهجية التعلم بين الأجيال، مطالبا بإمداد الهيئة بقاعدة البيانات لدى المشروع للهيئة.

ووعدت «شفيق»، بأمداد الهيئة بقاعدة البيانات، وفي نهاية اللقاء، تم دعوته لزيارة المشروع بمحافظة بني سويف.