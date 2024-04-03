طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني بالسميد والطحين.. «وصفات سهلة مش هتاخد وقت»

كعك العيد الفلسطيني من الحلوى المميزة التي تعتبر من العادات الأصيلة للشعب الفلسطيني، إذ تعكف السيدات على إعداده في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم كل عام، لكن هذا العام حُرمت العائلات الفلسطينية من التجمع في المنازل لإعداده بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، بحسب هانيا عياش، إحدى السيدات الفلسطينيات، مؤكدة أن هناك طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني بالسميد والطحين سهلة وبسيطة ويمكن عملها في المنزل دون أخذ وقت طويل.

طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني بالسميد والطحين.. المكونات

ويمكن اتباع خطوات بسيطة في طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني بالسميد والطحين، لإعداده في المنزل سواء الكعك العادي أو الأساور أو المعمول بحسب تصريحات «هانيا» لـ«الوطن»، وهي كالتالي:

- كيلو دقيق أو ما يعادل 5 كاسات.

- كيلو سميد ناعم

- 400 جرام زبدة.

- كوبان من الحليب.

- سكر بودرة

- يانسون ناعم

- سمسم محمص.

- شومر ناعم

- ملعقتان حبة بركة

- تمر ناعم

- كوبان من الزيت.

- ماء على حسب الحاجة.

طريقة تحضير كعك العيد الفلسطيني بالسميد والطحين

- اخلطي السميد والطحين في إناء.

- ضعي الزيت والزبدة.

- اعجني أو افركي الخليط جيدا.

- ضعب باقي المكونات واعجني جيدا.

- اتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

- قومي بلف التمر الناعم على هيئة صوابع.

- لفي العجين على هيئة كرات صغيرة.

- ضعي التمر داخل العجين بعد فردها.

- قومي بوضعها في الفرن لمدة من 25 لـ30 دقيقة.

طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني الأساور باليانسون

ويمكنك اتباع طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني الأساور وهي كالتالي:

- احضري كوبان من الكحين

- نصف كوب سميد الفرخة

- ربع كوب حليب ناشف

- ربع ملعقة محلب

- ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

- ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون

- ملعقة صغيرة خميرة

- نصف كوب سمنة مذابة

- ربع كوب زيت زيتون

- ملعقتان كبيرتان يانسون حب

- نصف كوب ماء مغلي

خطوات عمل كعك العيد الفلسطيني الأساور باليانسون

- قومي بنقع اليانسون في ماء مغلي واتركيه حتى يبرد.

- ضيفي الطحين والسميد وافركيهم جيدا بباقي المكونات.

- ضيفي اليانسون والعجوة للعجين.

- ضيفي ملعقة سمن وملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

- افردي من العجينة وقومي بحشو التمر.

- شكلي العجين على شكل إسوارة دائرية.

- ضعي الكعك في الفرن لمدة 20 دقيقة.

طريقة عمل الكعك الفلسطيني بزيت الزيتون

وتلجأ الكثير من السيدات الفلسطينيات إلى طريقة عمل الكعك الفلسطيني بزيت الزيتون بالخطوات التالية:

- احضري 4 كاسات دقيق أو طحين.

- نصف كوب سكر ناعم.

- ملعقتان من بهارات الكعك.

- يانسون مطحون.

- ملعقة خميرة.

- 3 ملاعق من السمسم.

- ملعقتان من حبة البركة.

- كوبان من الحليب

- كوب ونصف من زيت القلي.

- ملعقة من البينج بودر.

- كوب زيت زيتون.

- ملعقتان قرفة ناعمة.

- ملعقة ونصف هيل مطحون.

- نصف ملعقة من الكركم.

- كوب ماء دافئ.

- نصف كيلو من التمر الناعم أو المعجون.

طريقة تحضير الكعك الفلسطيني بزيت الزيتون

- اخلطي الدقيق مع المكونات الصلبة أولا.

- اضيفي زيت الزيتون وزيت القلي.

- اعجني الخليط جيدا بالأيد.

- ضيفي الماء بالتدريج للحصول على عجينة متماسكة.

- شكلي العجوة أصابع.

- احشي العجينة بالتمر.

- ضعي الكعك في الفرن لمدة 25 دقيقة.