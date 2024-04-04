يحتفل المسلمون في الإمارات العربية المتحدة باليوم الـ 25 من أيام شهر رمضان لعام 1445هـ، والذي يوافق 4 أبريل لعام 2024، إذ أوشك الشهر الكريم على الانتهاء، ويحرص المسلمون في الإمارات على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 4-4-2024 ومواعيد الإفطار من أجل تنظيم أوقاتهم ومواعيد السحور وأداء الصلوات.

ونقدم لكم مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس 4-4-2024، حسبما أعلنتها الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف كما يلي:

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم

وأول مواقيت الصلاة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الفجر الذي سيكون الساعة 04:53 وتشرق الشمس الساعة 06:08، ويؤذن للظهر الساعة 12:28 ويؤذن للعصر الساعة 03:54 وموعد أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 06:43 مساء، بينما يؤذن للعشاء في تمام الساعة 07:57 مساء، ويليه صلاة التراويح.

وفي إمارة دبي يؤذن للفجر الساعة 04:49 وتشرق الشمس الساعة 06:04 ويؤذن للظهر الساعة 12:25 ويؤذن للعصر الساعة 03:52 وموعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:40 مساء، بينما يؤذن للعشاء في تمام الساعة 07:55 مساء، ويليه صلاة التراويح والتهجد.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 4-4-2024

وفي إمارة الشارقة يؤذن للفجر الساعة 04:48 وتشرق الشمس الساعة 06:03، ويؤذن للظهر الساعة 12:23 ويؤذن للعصر الساعة 03:51 وموعد أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 06:39 مساء، بينما يؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:54 مساء ويليه صلاة التراويح والتهجد.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات 4-4-2024

وفي إمارة عجمان يؤذن للفجر الساعة 04:48، وتشرق الشمس الساعة 06:03 ويؤذن للظهر الساعة 12:23 ويؤذن للعصر الساعة 03:50، وموعد أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 06:39 مساء، ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 07:54 مساء ويليه صلاة التراويح والتهجد.

وفي إمارة أم القيوين يؤذن للفجر الساعة 04:47 وتشرق الشمس الساعة 06:02 ويؤذن للظهر الساعة 12:23 ويؤذن للعصر الساعة 03:50 وموعد أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 06:38 مساء، بينما يؤذن للعشاء في تمام الساعة 07:54 مساء ويليه صلاة التراويح والتهجد.

وفي إمارة رأس الخيمة يؤذن للفجر الساعة 04:46 وتشرق الشمس الساعة 06:01 ويؤذن للظهر الساعة 12:21 ويؤذن للعصر الساعة 03:49 وموعد أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 06:37 مساء، ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 07:54 مساء ويليه صلاة التراويح والقيام.

وفي إمارة الفجيرة يؤذن للفجر الساعة 04:53 وتشرق الشمس الساعة 06:08 ويؤذن للظهر الساعة 12:28 ويؤذن للعصر الساعة 03:54 وموعد أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 06:36 مساء، ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 07:50 مساء ويليه صلاة التراويح والقيام.