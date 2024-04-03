موعد عيد الفطر 2024 في الإمارات.. الإجازة 4 أيام

ينتظر الإماراتيون والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة موعد عيد الفطر 2024 في الإمارات والإجازة التي تبدأ بوقفة عيد الفطر المبارك بعد استطلاع هلال شهر شوال ليلة 29 رمضان لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم أن تأكيد الموعد لا يكون إلا بثبوت الرؤية الشرعية للهلال، فإن للحسابات الفلكية كلمة أيضًا.

موعد عيد الفطر 2024 في الإمارات

وبحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فإن العطلات الرسمية في الدولة تشمل موعد عطلة عيد الفطر في الإمارات وهي تمتد من 29 رمضان إلى 3 شوال 1445.

إجازة عيد الفطر 2024 في الإمارات

وبحسب الحسابات والتقويمات الفلكية في دولة الإمارات، وطبقًا لما جاء في أجندة العطلات الرسمية التي اعتمدها مجلس الوزراء في الإمارات، فإن إجازة عيد الفطر في الإمارات تبدأ من يوم الاثنين الموافق 29 رمضان الموافق 8 أبريل وتستمر حتى يوم الأحد 3 شوال.

جدير بالذكر أن إجازة عيد الفطر في جميع الدول العربية والاسلامية لا تقل عن 3 أيام عطلة رسمية عن العمل وتصل إلى 6 أيام في بعض الدول الأخرى.

وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قد أعلن عن مقادير قيمة زكاة الفطر في الإمارات، والكفارات، ووجبة إفطار الصائم، وحدد مقدار زكاة الفطر 2024 في الإمارات، والتي تبلغ (2.5) كيلوجرام من الأرز عن كل شخص.