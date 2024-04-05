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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26.. هل يستمر عرض أحمد وفيق لخالد النبوي؟

كتب:

هبة ياسر
09:02 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

جاء في أحداث الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم عرضاً مغرياً لـ«مختار أبوالمجد» خالد النبوي، إذ ارتفع عرض شركة «يحيى شاكر» أحمد وفيق، إلى رقم خيالي مقابل شراء المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26

عرضت شركة «يحيى شاكر» في الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم مبلغاً مالياً كبيراُ وصل إلى ربع مليار جنيه مقابل شراء منزله وطلب منه التفكير في ذلك، ولكن كان رد «مختار» خالد النبوي حاسماً ورفض ذلك العرض.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة 26 من مسلسل إمبراطورية ميم معرفة استمرار هذا العرض، وهل يفكر «مختار» في بيع المنزل مقابل 250 مليون جنيه؟

مسلسل إمبراطورية ميم رمضان

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار إجتماعي عائلي حول عائلة مكونة من أب وستة أبناء وعمتهم يعيشون معاً في منزل واحد بعد وفاة والدتهم، ويُعرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني لعام 2024 على قناة dmc وdmc drama ومنصة watch it، ويقوم ببطولته خالد النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وغيرهم.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة «dmc»، الساعة 10.45 مساء، والإعادة الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

وتتيح منصة watch it الإلكترونية، عرض الحلقة يوميًا بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10:45 مساءً.

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بقلم هبة ياسر